Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP)
 
Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP)
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Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP)  
Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) - программа, предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио и видео файлы) Вашего компьютера другим UPnP (DLNA) устройствам в домашней сети, например, телевизорам Philips, Sony, Samsung, LG, Toshiba, игровым приставкам Sony Playstation 3 (4), XBOX 360, медиа-плеерам WD TV Live, Popcorn Hour, Dune, Boxee Box, IconBit, ASUS O!Play, iPad/iPhone/iPod, Apple TV (AirPlay), Chromecast (Google Cast), мобильным и PDA устройствам.
В состав программы включены различные транскодеры аудио и видео-файлов, позволяющие преобразовать медиа-ресурсы в формат, поддерживаемый устройством воспроизведения. Также возможно преобразование формата кадра видео-файлов к формату экрана устройства воспроизведения (цвет дополнения задается пользователем), выбор аудио-дорожки, субтитров. Вы можете выбрать транскодирование с любой минуты.
Программа поддерживает специальные папки видео Музыка (Визуализация) и Фото (Слайд-шоу).
Программа поддерживает внешние и внутренние субтитры. Если устройство не поддерживает субтитры, то программа может включить субтитры (2D и 3D) в видео-поток при транскодировании.
Программа поддерживает управление DMR (Digital Media Renderer) устройствами, Вы можете использовать функцию Воспроизвести на для отдельного устройства и группы устройств.
Программа поддерживает Web-навигацию с HTML5-плеером для устройств без DLNA (UPnP) поддержки.
Программа поддерживает Digital Media Renderer (DMR) эмуляцию для Airplay и Google Cast устройств.
В состав программы включены профили транскодирования для VLC Media Player, Вы можете перенаправить потоки Интернет-радио, Интернет-телевидения с компьютера на Ваши медиа-устройства.
Программа поддерживает Цифровое телевидение (C, S, T), Вы можете перенаправить потоки цифрового телевидения с компьютера на Ваши медиа-устройства.
 
  • Настройки программы - События: добавлено событие "После редактирования информации о медиа-ресурсе".
  • Информация о папке, коллекции "Интернет телевидения": добавлено поле "Профиль транскодирования".
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Дистрибутив программы
версия 6.03 (ZIP) - 32-bit		 Загрузка дистрибутива программы
Дистрибутив программы
версия 6.03 (ZIP) - 64-bit		 Загрузка дистрибутива программы
Инструкция по установке ZIP:
Извлечь файлы из архива. Запустить Setup.exe.
AppBundle [Sandbox]
версия 6.03
(macOS 10.14-14.N)		 Загрузка дистрибутива программы
Дистрибутив программы
версия 6.03
(AppImage) создан на Ubuntu		 Загрузка дистрибутива программы
Дистрибутив программы
версия 6.03
(AppImage) создан на Fedora		 Загрузка дистрибутива программы
Инструкция по установке для AppImage:
Извлечь файл. Запустить HomeMediaServer_N.NN_x64.AppImage
 
Программа бесплатная и поставляется по принципу "AS IS" - никаких гарантий не прилагается и не предусматривается.
     
 
Copyright 2008-2023 Evgeniy Lachinov
 