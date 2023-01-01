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Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) - программа,
предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио
и видео файлы) Вашего компьютера другим UPnP (DLNA)
устройствам в домашней сети, например, телевизорам
Philips, Sony, Samsung, LG, Toshiba, игровым приставкам
Sony Playstation 3 (4), XBOX 360, медиа-плеерам
WD TV Live, Popcorn Hour, Dune, Boxee Box, IconBit,
ASUS O!Play, iPad/iPhone/iPod, Apple TV (AirPlay),
Chromecast (Google Cast), мобильным и PDA устройствам.
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В состав программы включены различные транскодеры
аудио и видео-файлов, позволяющие преобразовать
медиа-ресурсы в формат, поддерживаемый устройством
воспроизведения. Также возможно преобразование формата
кадра видео-файлов к формату экрана устройства воспроизведения
(цвет дополнения задается пользователем), выбор
аудио-дорожки, субтитров. Вы можете выбрать транскодирование
с любой минуты.
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Программа поддерживает специальные папки видео Музыка
(Визуализация) и Фото (Слайд-шоу).
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Программа поддерживает внешние и внутренние субтитры.
Если устройство не поддерживает субтитры, то программа
может включить субтитры (2D и 3D) в видео-поток
при транскодировании.
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Программа поддерживает управление DMR (Digital Media
Renderer) устройствами, Вы можете использовать функцию
Воспроизвести на для отдельного устройства и группы
устройств.
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Программа поддерживает Web-навигацию с HTML5-плеером
для устройств без DLNA (UPnP) поддержки.
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Программа поддерживает Digital Media Renderer (DMR)
эмуляцию для Airplay и Google Cast устройств.
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В состав программы включены профили транскодирования
для VLC Media Player, Вы можете перенаправить потоки
Интернет-радио, Интернет-телевидения с компьютера
на Ваши медиа-устройства.
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Программа поддерживает Цифровое телевидение (C,
S, T), Вы можете перенаправить потоки цифрового
телевидения с компьютера на Ваши медиа-устройства.
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Прочитать больше новостей
- Настройки программы - События: добавлено событие "После редактирования информации о медиа-ресурсе".
- Информация о папке, коллекции "Интернет телевидения": добавлено поле "Профиль транскодирования".
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|Дистрибутив
программы
версия 6.03 (ZIP) - 32-bit
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|Дистрибутив
программы
версия 6.03 (ZIP) - 64-bit
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Инструкция по установке ZIP:
Извлечь файлы из архива. Запустить Setup.exe.
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|AppBundle [Sandbox]
версия 6.03
(macOS 10.14-14.N)
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|Дистрибутив
программы
версия 6.03
(AppImage) создан на Ubuntu
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|Дистрибутив
программы
версия 6.03
(AppImage) создан на Fedora
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Инструкция по установке для AppImage:
Извлечь файл. Запустить HomeMediaServer_N.NN_x64.AppImage
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Программа бесплатная и поставляется по принципу
"AS IS" - никаких гарантий не прилагается и не предусматривается.
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