Главная RU EN Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) - программа, предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио и видео файлы) Вашего компьютера другим UPnP (DLNA) устройствам в домашней сети, например, телевизорам Philips, Sony, Samsung, LG, Toshiba, игровым приставкам Sony Playstation 3 (4), XBOX 360, медиа-плеерам WD TV Live, Popcorn Hour, Dune, Boxee Box, IconBit, ASUS O!Play, iPad/iPhone/iPod, Apple TV (AirPlay), Chromecast (Google Cast), мобильным и PDA устройствам. В состав программы включены различные транскодеры аудио и видео-файлов, позволяющие преобразовать медиа-ресурсы в формат, поддерживаемый устройством воспроизведения. Также возможно преобразование формата кадра видео-файлов к формату экрана устройства воспроизведения (цвет дополнения задается пользователем), выбор аудио-дорожки, субтитров. Вы можете выбрать транскодирование с любой минуты. Программа поддерживает специальные папки видео Музыка (Визуализация) и Фото (Слайд-шоу). Программа поддерживает внешние и внутренние субтитры. Если устройство не поддерживает субтитры, то программа может включить субтитры (2D и 3D) в видео-поток при транскодировании.

Программа поддерживает управление DMR (Digital Media Renderer) устройствами, Вы можете использовать функцию Воспроизвести на для отдельного устройства и группы устройств.

Программа поддерживает Web-навигацию с HTML5-плеером для устройств без DLNA (UPnP) поддержки.

Программа поддерживает Digital Media Renderer (DMR) эмуляцию для Airplay и Google Cast устройств.

В состав программы включены профили транскодирования для VLC Media Player, Вы можете перенаправить потоки Интернет-радио, Интернет-телевидения с компьютера на Ваши медиа-устройства. Программа поддерживает Цифровое телевидение (C, S, T), Вы можете перенаправить потоки цифрового телевидения с компьютера на Ваши медиа-устройства.

Настройки программы - События: добавлено событие "После редактирования информации о медиа-ресурсе".

Информация о папке, коллекции "Интернет телевидения": добавлено поле "Профиль транскодирования". Прочитать больше новостей



Дистрибутив программы

версия 6.03 (ZIP) - 32-bit Дистрибутив программы

версия 6.03 (ZIP) - 64-bit Инструкция по установке ZIP:

Извлечь файлы из архива. Запустить Setup.exe. AppBundle [Sandbox]

версия 6.03

(macOS 10.14-14.N) Дистрибутив программы

версия 6.03

(AppImage) создан на Ubuntu Дистрибутив программы

версия 6.03

(AppImage) создан на Fedora Инструкция по установке для AppImage:

Извлечь файл. Запустить HomeMediaServer_N.NN_x64.AppImage Программа бесплатная и поставляется по принципу "AS IS" - никаких гарантий не прилагается и не предусматривается. Copyright 2008-2023 Evgeniy Lachinov